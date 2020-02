Roma-Bologna, le ultimissime sulle probabili formazioni

Si alza il sipario sulla 23esima giornata di Serie A. Domani in campo la Roma, reduce dalla brutta sconfitta subita in casa del Sassuolo: la squadra giallorossa affronta alle 20.45 allo Stadio Olimpico il Bologna. Andiamo a dare uno sguardo alle probabili formazioni.

Fonseca confermerà il 4-2-3-1 con Pau Lopez tra i pali, in difesa sembrano certi del posto Mancini, Smalling e il probabile rientro di Kolarov, mentre sulla destra si giocano una maglia da titolare Santon e Spinazzola, con quest’ultimo in vantaggio. In mediana la coppia Veretout-Cristante, sulle fasce dovrebbero agire Under e Kluivert, dietro Edin Dzeko ci sarà uno tra Perotti e Mkhitaryan, con l’argentino favorito. Mihajlovic deve fare a meno di Medel, Dijks, Krejci, Santander e Sansone. In difesa rientra Tomiyasu a destra, poi Danilo, Bani e Denwsil andranno a completare il reparto davanti a Skorupski. A centrocampo spazio a Dominguez e Schouten, mentre il trio formato da Orsolini, Soriano e Barrow a supporto dell’unica punta Palacio.

ROMA-BOLOGNA, LE PROBABILI FORMAZIONI:

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Under, Perotti (Mkhitaryan), Kluivert; Dzeko.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Denswil; Dominguez, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

Foto: Twitter ufficiale Roma