Sarà il greco Anastasios Papapetrou a dirigere la gara fra Roma e Bodo Glimt in programma giovedì sera all’Olimpico e valida per la 4a giornata della fase a gironi di Conference League. Ad affiancare il fischietto ellenico ci saranno i connazionali Petropoulos e Iordanis Aptosoglou come assistenti, mentre Aristotelis Diamantopoulos sarà il quarto ufficiale di gara.