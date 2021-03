Roma, basta Mancini per piegare il Genoa. Quarto posto a quota 50

Allo Stadio Olimpico finisce 1-0 Roma-Genoa, lunch match della 26a giornata. La Roma porta a casa 3 punti, tanto preziosi quanto importanti, che la proiettano a 50 punti, al 4° posto in attesa della sfida di domani tra Inter e Atalanta. La squadra di Fonseca trova il vantaggio nel primo tempo, quando al 24′ sul calcio d’angolo di Pellegrini, Mancini salta più in alto di tutti. Nella ripresa Roma pericolosa prima con Villar, ma il palo dice di no al tiro dello spagnolo; poi con Borja Mayoral, che trova il gol ribadendo in rete un colpo di tacco di Pedro finito sul palo, ma un millimetrico fuorigioco dell’ex Chelsea vanifica tutto.

Foto: Roma twitter