Roma, Balerdi “come Baresi”. Gasperini ha un titolare in più

15/09/2026 | 14:00:10

C’è un Leonardo Balerdi in più a rinforzare una difesa, quella della Roma, che vantava già dei pilastri importanti. Gasperini si è coccolato il difensore arrivato a fine mercato, scomodando anche un paragone con Baresi: “Sicuramente è un difensore forte e moderno, veloce. Ora non posso scomodare certi fenomeni, ma direi che per come interpreta il ruolo mi ricorda Baresi. Lui era il numero uno in assoluto ovviamente, ma le caratteristiche sono quelle”. Tenere fuori l’ex Marsiglia con le ultime prestazioni sarà un compito difficile, qualche risposta in più riguardo ai titolari arriverà già contro l’Inter sabato.

Foto: sito Roma