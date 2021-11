Roma avanti 1-0 sul Torino all’intervallo: decide Abraham. Tegola per Mou: Pellegrini ko dopo 15 minuti

All’Olimpico la Roma ospita il Torino nel match delle 18, valido per la 14a giornata di Serie A 2021-22.

Tegola per Mourinho in avvio: dopo 15 minuti il capitano Lorenzo Pellegrini è costretto ad uscire per un problema muscolare. Al suo posto dentro Carles Perez.

Toro pericoloso con Praet, ma Rui Patricio blocca la sfera, e poi con Pobega, conclusione sul fondo di poco.

Al 33′ la Roma passa con Abraham, servito alla perfezione da Mkhitaryan dopo il taglio di Zaniolo, l’ex Chelsea prende la mira e batte Milinkovic-Savic.

Pochi minuti più tardi El Shaarawy viene sgambettato da Buongiorno in area e Chiffi fischia il penalty. C’è un check del VAR per un possibile offside che dura ben tre minuti e dopo la lunga attesa il direttore di gara torna sui suoi passi con l’aiuto della tecnologia.

Finisce 1-0 per i giallorossi il primo tempo.

Foto: Twitter Roma