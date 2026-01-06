Roma avanti 1-0 a Lecce all’intervallo. Decide Ferguson

06/01/2026 | 18:50:57

La Roma conduce 1-0 a Lecce alla fine del primo tempo. Gara ben condotta dai giallorossi che hanno avuto anche diverse chance già per raddoppiare.

Per ora decide una rete di Evan Ferguson al 14′. Assolo di Dybala che serve l’attaccante che calcia di destro e trova un Falcone non perfetto stavolta.

Il Lecce non reagisce, la Roma trova anche il raddoppio con Pisilli, ma il giovane centrocampista era in fuorigioco. Sul finale, Falcone si riscatta e para su Ferguson una conclusione ravvicinata che avrebbe potuto chiudere la gara. La Roma conduce con merito 1-0 a Lecce alla fine del primo tempo.

Foto: sito Roma