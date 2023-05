Brutto episodio in giornata, con un autobus di linea devastato dai tifosi del Bayer Leverkusen. Così su Facebook l’assessore alla Mobilità di Roma Capitale Eugenio Patanè: “Questo è lo stato in cui alcuni tifosi tedeschi del Bayer Leverkusen hanno ridotto una delle vetture Atac che li stava portando allo stadio Olimpico per la semifinale di Europa League in programma stasera”.

Foto: Facebook Eugenio Patané