Roma-Atalanta, Chiffi espelle Mourinho. Era entrato in campo dopo il contatto Zaniolo-Okoli

Contatto dubbio in area di rigore dell’Atalanta. Zaniolo prende il tempo a Okoli: l’azione è “viziata” da alcune trattenute reciproche di maglia. L’arbitro ha fischiato fallo del giallorosso, consegnando la palla all’Atalanta. Furioso José Mourinho, che è entrato in campo proprio per protestare per la decisione di Chiffi. Quest’ultimo, dopo un paio di minuti, ha allontanato l’allenatore, sventolando il cartellino rosso. Espulso lo Special One.

Foto: Twitter Roma