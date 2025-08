Roma, anche Soulé ko in amichevole. Problema alla caviglia

02/08/2025 | 19:58:08

Amichevole non proprio fortunata per la Roma per quanto concerne gli infortuni, quella contro il Lens.

Dopo l’uscita forzata di Ndicka nel primo tempo, al 70′ Matías Soulé è stato costretto a lasciare il campo a causa di un fastidio alla caviglia. Da valutare condizioni dei giocatori s 3 settimane dall’ inizio del campionato.

Foto: sito Roma