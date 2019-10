Roma, altro infortunio grave: rottura del crociato per Zappacosta

Bruttissime notizie per la Roma che, già martoriata in questo inizio di stagione da diversi infortuni, vede trasferirsi in infermeria per un lungo periodo anche Davide Zappacosta. Appena tornato dopo lo stop nel riscaldamento pre-derby, l’ex terzino del Chelsea ha infatti riportato la rottura del legamento crociato. Questo il comunicato dei giallorossi: “Nel corso della seduta odierna di allenamento, Davide Zappacosta ha riportato in modo del tutto fortuito la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Al calciatore va la vicinanza del Club, assieme all’augurio di pronta guarigione“.

Foto: twitter Roma