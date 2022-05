Roma, all’Olimpico verranno allestiti maxischermi per la finale di Conference. Parte del ricavato andrà in beneficenza

La finale di Conference League tra Roma e Feyenoord è un evento imperdibile per i tanti tifosi giallorossi. I più fortunati sono partiti alla volta dell’Albania per tifare per Abraham e soci. Chi sfortunatamente resterà nella capitale può però sorridere. La Roma ha allestito all’Olimpico diversi maxischermi per vedere e tifare insieme il match contro gli olandesi. Di seguito il comunicato del club: “La nostra voce sarà all’Olimpico, anche se il nostro cuore sarà a Tirana. La sera del 25 maggio, la nostra famiglia si riunirà ancora una volta per tifare la Roma nella nostra casa. Lo sappiamo, avremmo voluto esserci tutti. Per la finale di Conference League con il Feyenoord, avremmo fatto qualsiasi cosa per starle vicino. Per farle sentire tutto il nostro amore. Ma la Roma è ovunque, la Roma è dove sono i romanisti. Per questo, il 25 maggio tiferemo per la nostra squadra come se fosse lì, sotto i nostri occhi. Una parte del ricavato della vendita dei biglietti contribuirà al progetto “Superiamo gli ostacoli”.

FOTO: Twitter Roma