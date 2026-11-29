Roma, allarme Malen: sostituito all’intervallo per un taglio al tallone

29/11/2026 | 19:06:35

Nonostante il 3-0 con cui la Roma ha schiantato il Monza nel primo tempo, cresce la preoccupazione in casa giallorossa per le condizioni di Donyell Malen. L’olandese, dopo aver stappato la partita con il solito gol e aver servito un assist a Soulé, ha zoppicato per venti minuti abbondanti a causa di un intervento pericoloso di Goglichidze. Il georgiano ha, infatti, affondato i tacchetti sul tallone dell’attaccante, non ricevendo nemmeno il cartellino giallo dall’arbitro Collu. Gasperini, per evitare il peggiorare delle condizioni, ha deciso di risparmiare Malen e inserire Castro.

Foto: Instagram Malen