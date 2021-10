Roma, a Bodo un tracollo inaspettato che fa riflettere anche in ottica mercato. E domenica c’è il Napoli

Il tracollo giallorosso nella fredda Norvegia continua a tenere banco. Il 6-1 di ieri sera non sarà facile da oltrepassare e Mourinho lo sa. Difficile dare una chiara motivazione, il tecnico portoghese nel postpartita si è preso tutte le colpe e ha manifestato chiaramente di avere una rosa a disposizione non totalmente all’altezza. Ieri sono scesi in campo alcuni giocatori che fino a quel momento non avevano trovato molto spazio come Reynolds: il difensore statunitense è apparso in difficoltà per tutta la partita dimostrando di essere ancora acerbo per certi palcoscenici. E poi Villar, Borja Mayoral e Diawara, tutti e tre messi alle porte da Mou e fin qui con un minutaggio risicato, non hanno approfittato di una maglia da titolare e anzi, hanno soltanto peggiorato le cose. Insomma, la pesante sconfitta subita a Bodo ha dato chiare indicazioni anche alla società in vista del mercato di gennaio. Domenica i giallorossi saranno chiamati ad una reazione immediata anche se la trasferta di Napoli non sarà delle più semplici: la squadra di Spalletti ha vinto tutte le otto partite disputate fin qui in campionato e cercherà in tutti i modi di mantenere salda la vetta della classifica.

FOTO: Twitter Bodo