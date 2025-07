Roma, 9-0 in amichevole all’UniPomezia. Poker per Ferguson

24/07/2025 | 19:50:14

Dopo il ì14-0 contro il Trastevere, la Roma di Gian Piero Gasperini ha ospitato l’UniPomezia – formazione laziale militante in Serie D – al Centro Sportivo “Fulvio Bernardini” di Trigoria. Il match è terminato con il punteggio di 9-0 per i giallorossi. Da segnalare il poker per l’attaccante nuovo arrivato, Ferguson. A segno anche El Aynaoui e Arena, come volti nuovi, oltre che Dybala, Celik e Baldanzi per le vecchie conoscenze.

Foto: sito Roma