Roma, 6-0 al Latina in amichevole. Doppiette per Dybala e Belotti

Dopo il 4-0 al Boreale, la Roma conquista un altro successo in amichevole. A Trigoria finisce infatti 6-0 contro il Latina, squadra che milita in Serie C: buone prove per Dybala e Belotti, autori di una doppietta. Prossimo impegno per i giallorossi contro il Braga il 26 luglio.

Foto: Instagram Dybala