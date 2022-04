Roma: 3 giornate di squalifica in Europa per l’allenatore dei portieri Santos

Arrivano le decisioni dell’Uefa in merito al diverbio accaduto tra le panchine di Bodo/Glimt e Roma.

L’allenatore del Bodø/Glimt, Kjetil Knutsen, è sospeso per le prossime tre (3) partite delle competizioni UEFA per club a cui altrimenti parteciperebbe; l’allenatore dei portieri della Roma, Nuno Santos, è sospeso per le prossime tre (3) partite delle competizioni UEFA per club a cui altrimenti parteciperebbe.

Foto logo Roma