Roma, 2-2 all’Olimpico con il Wolfsberger: giallorossi qualificati da secondi

La Roma stacca il pass per i sedicesimi di finale di Europa League, ma come seconda della classe. I giallorossi di Paulo Fonseca chiudono il girone con un pari contro il Wolfsberg: un successo avrebbe consegnato il primato alla Roma, vista la vittoria del Basaksehir nell’altra partita del girone, che elimina il Mönchengladbach. All’Olimpico, sblocca la contesa Perotti su rigore, poi uno sfortunato autogol di Florenzi riporta il match in parità. Dzeko riporta in vantaggio i giallorossi poco dopo, ma nella ripresa arriva il definitivo 2-2 firmato Weissman.

Foto: Twitter ufficiale Europa League