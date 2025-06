Rolfes (ds Leverkusen): “Non vogliamo cedere Xhaka”

25/06/2025 | 17:30:02

Simon Rolfes, ds del Bayer Leverkusen, ha parlato alla Bild dell’interesse del Milan per il centrocampista Granit Xhaka.

Queste le sue parole: “Non c’è stata e non c’è alcuna trattativa con il Milan per Granit Xhaka, né ci sono idee di venderlo da parte nostra. Granit è un giocatore molto importante per noi”.

Come raccontato, gli scrupoli del Bayer, che ha già smantellato privandosi dei gioielli più richiesti, partono dal fatto che la cessione del centrocampista sarebbe un altro duro colpo sulle prospettiva. Ma Xhaka ha ormai scelto e non intenderebbe tornare indietro, il Milan deve avvicinarsi ai 15 milioni chiesti per il cartellino, ben oltre gli scrupoli legati alla carta d’identità.

Foto: sito Bayer