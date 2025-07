Rolfes (ds Bayer) su Xhaka: “Una cessione? Solo in caso di situazione molto conveniente”

18/07/2025 | 12:50:11

Granit Xhaka resta al centro delle attenzioni di mercato, ma il Bayer Leverkusen non ha alcuna intenzione di privarsene a cuor leggero. A chiarire la posizione del club è stato il direttore sportivo Simon Rolfes, che in un’intervista concessa alla Bild ha ribadito il valore del centrocampista svizzero e l’intenzione di non cederlo, a meno di condizioni ideali per tutte le parti coinvolte “Granit è un giocatore molto importante per noi, sia per la squadra che per il club. Il nostro principale interesse è trattenerlo”, ha detto Rolfes. “Sì, c’è interesse nei suoi confronti, ma dobbiamo parlare con lui per capire le sue ambizioni. Una cessione? Solo in caso di situazione win-win.” Il dirigente ha poi aggiunto: “Ha ancora tre anni di contratto e siamo molto felici di averlo con noi. Abbiamo grandi obiettivi nei prossimi anni e vogliamo che Xhaka ne faccia parte. Se dovesse partire, sarebbe solo a condizioni che vadano bene per tutti.”

Foto: Instagram Leverkusen