Rolfes (ds Bayer Leverkusen): “Volevamo accontentare Xhaka. Aveva il desiderio urgente di cambiare squadra”

30/07/2025 | 16:47:27

Il ds del Bayer Leverkusen Simon Rolfes ha parlato in conferenza dell’addio di Xhaka, ufficializzato dal Sunderland: “Dopo il suo arrivo due anni fa, Granit Xhaka è stato un giocatore determinante in quella squadra del Leverkusen che nel 2024 ha conquistato il double, vincendo Bundesliga e Coppa di Germania. Soddisfare il suo desiderio urgente di cambiare squadra, alle condizioni concordate, rappresenta la soluzione migliore per tutte le parti coinvolte. Auguriamo a Granit tutto il meglio per il prosieguo della sua carriera”.

Foto: Instagram Leverkusen