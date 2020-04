Rojo: “Se dipendesse da me, resterei all’Estudiantes altri sei mesi”

Marcos Rojo vuole restare all’Estudiantes. A dichiararlo, lo stesso argentino arrivato in prestito dal Manchester United che, ai microfono di Estudiantes y su gente ha dichiarato: “Se dipendesse da me andrei a parlare con la dirigenza del Manchester United della possibilità di restare altri sei mesi. Sarebbe troppo doloroso andarmene dopo aver giocato così poche partite. Sono completamente recuperato, in forma e pronto a giocare.”

Foto: Metro.co.uk