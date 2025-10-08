Roig (presidente Villarreal): “Giocare a Miami contro il Barcellona sarà un’opportunità storica”

08/10/2025 | 22:30:29

Il presidente del Villarreal Roig ha parlato della gara che avrà luogo contro il Barcellona a Miami, le parole ai canali ufficiali del club: “Per il Villarreal CF, questa è un’opportunità storica per continuare a crescere e acquisire visibilità in un paese importante come gli Stati Uniti. Con questa iniziativa, potremo raggiungere tifosi. da altre parti del mondo e continuare a espandere i marchi del club e di LALIGA. Sappiamo che questa partita in trasferta avrà un impatto sui nostri abbonati, ed è per questo che adotteremo misure significative per compensarli, sarà una grande azione”.

FOTO: X Villarreal