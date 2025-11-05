Rohl (Allenatore Rangers): “Roma? Non prende tanti gol e ne fa pochi, ma sono bravi. Non ci piace perdere”

05/11/2025 | 15:50:08

L’allenatore dei Rangers, Rohl, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Roma: “Siamo delusi, non ci piace perdere. Le cose positive sono che abbiamo giocato bene il secondo tempo cercando di vincere e anche meritando di vincere. Abbiamo perso, ma adesso dobbiamo essere positivi. La prossima partita è sempre la più importante. Domani giochiamo contro una squadra molto forte, ma dobbiamo cercare di vincere, dobbiamo essere coraggiosi e sfruttare al meglio le occasioni che ci capiteranno. Dobbiamo migliorare nella fase difensiva. La Roma non prende tanti gol, ma non ne fa tanti. Fa tanto pressing, ma dobbiamo essere aggressivi anche noi e tenere palla. Loro hanno giocatori molto bravi, ma noi siamo pronti per questa sfida. non vediamo l’ora di giocare”.

foto x rangers