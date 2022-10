Rogerio: “Contro l’Inter ci è mancata la precisione. Scambierei l’assist con i 3 punti”

Il terzino sinistro del Sassuolo, Rogerio, ha parlato ai microfoni di Mondo Sportivo Brasil tornando sulla sconfitta subita contro l’Inter: “Abbiamo giocato una buona partita, ma credo che ci sia mancata più precisione nei tiri per ottenere il risultato che volevamo. Abbiamo avuto delle buone occasioni, ci è mancata anche precisione nel passaggio finale. Sono contento per l’assist, ma lo scambierei con i 3 punti”. Sul prossimo impegno contro l’Atalanta: “Cerchiamo sempre di offrire il nostro meglio e di seguire tutte le linee guida di Dionisi. La Serie A ha grandi squadre, ogni partita ha le sue difficoltà, ma l’obiettivo della squadra per la prossima partita è continuare a lavorare per conquistare quei tre punti fuori casa”.

Foto: twitter Sassuolo