Roger Martinez dalla Colombia (nella notte): “Mi vuole il Genoa ma…”

Roger Martinez ha parlato (nella notte italiana) a TDN Colombia, fonte che chiaramente citiamo rispetto ai soliti furbetti. L’attaccante venticinquenne del Club America (società messicana) ha svelato un’offerta del Genoa dopo i tentativi in passato dell’Atalanta. “Mi ha cercato il Genoa e la mia posizione sarebbe quella di andare. Sto benissimo al Club America, ma l’Europa è un sogno per qualsiasi attaccante, quindi anche per me. Soltanto che il club non mi ha ancora dato alcun tipo di risposta. E questa cosa mi fa arrabbiare. Aspetto una comunicazione molto presto”. Martinez, reduce da un’esperienza con il Villarreal, era stato cercato anche dall’Atalanta.

Foto: Instagram giocatore