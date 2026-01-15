Rog saluta il Cagliari: “Ho speso fino all’ultima goccia di sudore per questo club”

15/01/2026 | 13:20:42

Marko Rog saluta il Cagliari attraverso una nota ufficiale pubblicata sul sito degli isolani: “Ciao Cagliari, siamo ai saluti. E per me non è facile trovare le parole perché qui, dal primo giorno, io e la mia famiglia ci siamo sentiti a Casa. In questi anni abbiamo avuto il privilegio di poter conoscere il Popolo Sardo, un popolo unico. Che ringrazio anche perché nei momenti più duri, oltre che in quelli belli, mi ha sempre sostenuto. Insieme abbiamo pianto, gioito e condiviso emozioni che per sempre porterò nel cuore e che ci terranno uniti. Il primo periodo, il più entusiasmante, da protagonista in campo. Fino all’ultima goccia di sudore, sempre spinto dalla vostra passione. Poi, diciamoci la verità, molte cose non sono andate come avremmo voluto. Ma ho sempre amato la maglia del Cagliari e per me è stato un onore indossarla sui campi d’Italia. Grazie al Club, al Presidente Giulini, a tutti i Mister, agli staff tecnici e medici, ai magazzinieri, a chi lavora nella comunicazione, nel marketing, nell’amministrazione, in cucina, insomma: a tutti, uno per uno, grazie! Dal profondo del cuore, un abbraccio speciale ai tifosi, alla città di Cagliari, alla Sardegna per l’affetto che ho sempre sentito. Un sentimento vero, non scontato, del quale sarò sempre grato e che ho provato in ogni momento a ricambiare e onorare attraverso gli unici modi che conosco: rispetto, impegno, professionalità. Forza Casteddu. Sempre! Marko”.

foto sito cagliari