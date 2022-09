Rog: “Non ho potuto aiutare la squadra a salvarsi. Ecco perché ho deciso di rimanere”

Marko Rog, capitano del Cagliari, è intervenuto nel corso della trasmissione Videolina Sport, esprimendosi sul momento della squadra e della decisione di rimanere in Sardegna. Ecco le sue dichiarazioni: “Sto bene, quando vinciamo sto ancora meglio. Abbiamo ancora tanto da fare, ma sto tornando quello del primo anno. La fascia per me è un grande onore, ma ricordiamo che i capitani sono Pavoletti e Deiola. Dopo tre anni che non giocavo ho ritrovato il gol: è stata una grande emozione e mi ha ripagato dopo tutto quello che ho passato in questi anni. Io e la squadra dobbiamo continuare così. Abbiamo un grande gruppo ed una grande squadra per la Serie B, l’anno scorso ci sono rimasto male per non aver potuto aiutare la squadra a salvarsi e ho deciso di restare qui. Essere fuori e non poter aiutare fa male, l’importante è che ora stia bene e che posso aiutare i miei compagni”.

Foto: Cagliari Instagram