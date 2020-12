Rog, il Cagliari ufficializza la lesione del legamento crociato. Oggi l’operazione in Austria

Il Cagliari Calcio, con una nota, ha ufficializzato la lesione del legamento crociato del ginocchio destro per Marko Rog. Il calciatore croato verrà sottoposto ad un intervento chirurgico in giornata in Austria.

Questo il comunicato del Cagliari: “Il calciatore – si legge inoltre nella nota – è stato sottoposto ad accertamenti a seguito del trauma al ginocchio destro riportato nell’ultima gara di campionato: la visita specialistica eseguita dal professor Massimiliano Salvi, consulente ortopedico del Club, e gli esami strumentali a cura del dottor Antonio Giagheddu, svolti presso la clinica “Korian” di Quartu Sant’Elena”. Rog sarà sottoposto a intervento chirurgico dal professor Christian Fink presso la clinica “Hochrum” di Innsbruck. Lo stesso professionista aveva operato il compagno di squadra di Rog Leonardo Pavoletti.

🤕 | INFORTUNIO Lesione del legamento crociato anteriore per #Rog: nella giornata di oggi si sottoporrà ad intervento chirurgico. Forza Marko, siamo con te 🙏🏼 ➡️ https://t.co/NtgplJuLtH pic.twitter.com/iULiat0oV7 — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) December 30, 2020

Foto: Twitter Cagliari