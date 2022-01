Rodrygo su Ancelotti: “Gli sono molto grato, mi sta aiutando tanto a migliorare”

L’esterno brasiliano Rodrygo ha rivolto parole al miele nei confronti del suo tecnico Ancelotti: “Gli sono molto grato, sin dal ritiro mi ha parlato molto e mi ha aiutato tanto dicendomi dove migliorare. In quello che stavo facendo bene, invece, mi ha detto di continuare. A volte, quando non gioco bene, me lo dice e accetto le sue critiche perché so che sono costruttive, so che sono per il mio ben. Quando gioco bene mi fa i complimenti. Mi aiuta tanto a crescere”.

FOTO: Twitter Real