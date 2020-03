Rodrygo rivela: “Prima di firmare per il Real ho ricevuto la benedizione di Pelé”

Rodrygo Goes, gioiello brasiliano del Real Madrid, si è raccontato ai microfoni di DAZN svelando anche un curioso retroscena: “Cristiano e Neymar sono fonte di ispirazione. Pelé, Ney e Robinho rappresentano molto per me perché hanno giocato nella mia squadra del cuore, il Santos. Ho avuto l’opportunità di incontrarli tutti e tre. Anche prima di venire a Madrid sono andato a casa di Pelé e ho ricevuto la sua benedizione. Il Real è un sogno per me, lo è sempre stato”.

Foto: Twitter ufficiale Real Madrid