Rodrygo nel mirino del Liverpool: dipende dalla cessione di Luis Díaz

13/07/2025 | 15:56:44

Rodrygo, attaccante brasiliano del Real Madrid, sembra aver perso il ruolo da protagonista sotto la guida di Xabi Alonso, soprattutto durante il Mondiale per Club. Stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, il club madrileno sarebbe disposto a cedere il calciatore a fronte di un’offerta adeguata. Dopo l’interesse già manifestato da Arsenal e Bayern Monaco, ora anche il Liverpool si è inserito nella corsa per il 24enne. Secondo RMC Sport, però, la trattativa dipenderebbe dall’eventuale partenza di Luis Díaz, ala colombiana dei Reds che potrebbe lasciare Anfield in estate attirando le attenzioni di Bayern Monaco e Barcellona. In caso di cessione di Díaz, il Liverpool disporrebbe delle risorse economiche per tentare l’acquisto di Rodrygo, entrando così in competizione diretta con Arsenal per assicurarsi le prestazioni del brasiliano. Al momento, però, il Real Madrid non ha ancora ricevuto offerte ufficiali per il giocatore.

Foto: Instagram Real