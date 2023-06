Rodrygo Goes su Mbappé: “Prima arriva meglio è, ma dobbiamo rispettare il suo contratto”

Intervistato da Marca, Rodrygo Goes non si nasconde gli viene chiesto di Mbappé e di un possibile arrivo al suo Real Madrid. All’attaccante dei Blancos è stato chiesto, da 1 a 10, quanto sia entusiasta che le Merengues possano mettere sotto firma il francese: “Per me 10 perché è un fenomeno, uno dei migliori giocatori del mondo e sappiamo che in questo momento abbiamo bisogno di un giocatore lì, nella posizione in cui gli piace giocare. Sarei felicissimo di un suo arrivo, ma ha un contratto, è a Parigi e dobbiamo rispettarlo. Prima arriva meglio è, ma se non può venire adesso ci sono altri giocatori. Saranno Florentino Perez e Ancelotti a decidere cosa è meglio per il Real Madrid”. Ha quindi scherzato proprio sul tecnico di Reggiolo, essendogli stata prospettata la possibilità di allenare il Brasile. Rodrygo fa parte della nazionale verdeoro come altri titolari del Real, come Vinicus e Militao, e con un sorriso ha detto: “Non può allenare entrambe contemporaneamente? Scherzi a parte, è difficile che vada al Brasile perché ha un contratto con il Real”.

