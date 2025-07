Rodrygo fuori dai piani di Xabi Alonso: il Real apre alla cessione, ma nessuna offerta concreta

05/07/2025 | 14:20:54

Continua a tenere banco il futuro di Rodrygo Goes, attaccante brasiliano classe 2001 del Real Madrid. Nonostante stagioni ad alto rendimento, con gol decisivi e prestazioni di livello, il talento ex Santos potrebbe essere costretto a cambiare aria a causa delle nuove scelte tecniche. Secondo quanto riportato da Marca, il nuovo allenatore delle Merengues, Xabi Alonso, avrebbe già comunicato direttamente al giocatore di non rientrare nei suoi piani per la prossima stagione. Una svolta netta rispetto alla gestione di Carlo Ancelotti, che invece considerava Rodrygo una pedina fondamentale del suo sistema di gioco. Il Real Madrid è pronto ad ascoltare offerte, ma la valutazione è alta: si parla di circa 100 milioni di euro. Tra le squadre interessate figura da tempo l’Arsenal, ma – sempre secondo Marca – nessun club ha ancora avviato contatti concreti con la società spagnola.

Foto: Instagram Real