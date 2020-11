Rodrygo: “Contento del gol, vittoria importante”

L’autore del gol vittoria del Real Madrid contro l’Inter, Rodrygo, ha parlato ai media spagnoli del suo gol e del successo contro i nerazzurri.

Queste le sue parole: “Sono felice del gol e della vittoria del Real. Era una partita difficile e dovevamo vincere per forza e sono felice che un mio gol sia stato decisivo. Sono pronto in ogni momento, aspetto la mia occasione. In campo posso fare questo, gol oppure fare un assist per aiutare la squadra. Zidane ci ha chiesto di tenere il ritmo e quando prendiamo palla, di salire. Continuiamo così, soffriamo sempre ma siamo sempre pronti e abbiamo vinto, che è la cosa più importante”.

Foto: Twitter Real Madrid