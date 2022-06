Rodrygo: “Con Modric dopo la finale siamo passati davanti a Salah e gli abbiamo detto riprovaci ancora Momo”

Il match winner della finale di Champions League, Rodrygo, ha parlato in una lunga intervista al canale Youtube Podpah, dove svela dei retroscena in merito alla finale di Champions League, vinta dal Real contro il Liverpool.

Rodrygo svela come con Modric, abbia preso in giro Salah, dopo la finale.

Queste le sue parole: “Quando qualcuno ti provoca, a volte vuoi vincere anche soltanto per poter prendere in giro quella gente. In allenamento ci dicevamo a vicenda ‘dai Salah, dai Salah’. Nella nostra testa eravamo convinti di dover vincere per poter prendere in giro Salah”.