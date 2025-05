Rodrygo allontana le voci di mercato: “Tornerò presto, basta inventare cose”

14/05/2025 | 14:05:34

L’attaccante del Real Madrid Rodrygo è intervenuto sui social per rispondere alle voci di mercato delle ultime ore: “Grazie a tutti per i messaggi e le preoccupazioni. Tornerò presto, smettetela di creare cose”. L’esterno offensivo nato a Osasco ha un contratto valido fino al 30 giugno 2028 con le Merengues, ma visto il rendimento negativo degli ultimi mesi, in Spagna hanno iniziato a vociferare di una possibile cessione in estate.

FOTO: Instagram Rodrygo