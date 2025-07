Rodrygo ai margini del nuovo Real: PSG, Arsenal e City fiutano il colpo

07/07/2025 | 08:00:01

Il futuro di Rodrygo Goes al Real Madrid è più incerto che mai. Secondo quanto riportato da The Athletic e Marca, il club blanco non si opporrebbe alla cessione del giocatore qualora arrivasse un’offerta in linea con le valutazioni di mercato, ovvero intorno ai 100 milioni di euro. A soli 24 anni, Rodrygo ha visto il suo minutaggio crollare drasticamente: appena 92 minuti disputati nella Coppa del Mondo per Club, un segnale chiaro che il nuovo tridente titolare – composto da Bellingham, Mbappé e Vinicius Jr – gli ha ormai tolto lo spazio da protagonista. E mentre da Madrid filtrava la notizia che nessuna squadra avesse ancora mosso passi concreti, ESPN Brasil ha rilanciato una novità importante: ben tre big europee avrebbero già contattato l’entourage del calciatore. In pole, secondo il media brasiliano, ci sarebbero Arsenal, Manchester City e Paris Saint-Germain. Il PSG, in particolare, avrebbe già avviato i primi contatti con l’entourage di Rodrygo per capire la disponibilità del giocatore a trasferirsi sotto la Tour Eiffel. I parigini, semifinalisti al Mondiale per Club e prossimi avversari proprio del Real Madrid, vedono nel brasiliano un possibile rinforzo offensivo di primo livello. Per ora nessuna trattativa ufficiale, ma la situazione potrebbe sbloccarsi nelle prossime settimane, soprattutto se il malcontento del giocatore dovesse crescere e se il Real aprisse concretamente a una cessione. Arsenal e City restano alla finestra, pronti ad approfittare della situazione.

Foto: Instagram Real Madrid