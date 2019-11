Rodrygo, 2001 da record: doppietta più veloce nella storia della Champions, superato Higuain

Il Real Madrid si gode Rodrygo Goes. Il gioiellino brasiliano delle Merengues, classe 2001, entra di diritto nella storia della Champions League: la doppietta (nel finale diventata tripletta) realizzata contro il Galatasaray è infatti la più veloce di sempre (6 minuti e 14 secondi) nell’intera competizione europea. Superato Gonzalo Higuain che, nel 2018 contro il Tottenham, con la maglia della Juve ci aveva impiegato 8 minuti e 8 secondi per siglare due gol. Ma non è tutto: con la prima rete messa a segno dopo appena 4 minuti, Rodrygo è diventato anche il secondo marcatore più giovane del Real a segnare in Champions, alle spalle solo della leggenda Raul.

Foto: Twitter ufficiale Real Madrid