Rodriguez ufficiale al PSV, Robinson in arrivo al Milan: la staffetta è pronta

Ricardo Rodriguez lascia il Milan e vola in Olanda. Nessuna sorpresa: pochi minuti fa il PSV ha ufficializzato l’arrivo del terzino svizzero, pronto ad iniziare la sua nuova avventura in Eredivisie. Il Milan – come raccontato qualche giorno fa – aveva già scelto l’erede di Rodriguez: si tratta di Antonee Robinson, in arrivo dal Wigan. Il club rossonero aveva impostato l’operazione per portare alla corte di Pioli il difensore statunitense classe 1997, un affare che – come anticipato – il Milan avrebbe perfezionato subito dopo la cessione dello svizzero. Tutto confermato: Rodriguez al PSV e Robinson in arrivo al Milan, la staffetta è pronta. In mattinata il club rossonero ci aveva provato concretamente per Matias Viña, ma il Palmeiras aveva messo sul piatto un’offerta superiore facendo di fatto saltare la trattativa col Milan.

https://twitter.com/PSV/status/1222974187079446529

https://twitter.com/PSV/status/1222972922626703363

