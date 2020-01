Rodriguez partito per l’Olanda. Il Milan in pressing per Vina

Ricardo Rodriguez e il Psv sempre più vicini. Come vi avevamo anticipato dopo la trattativa sfumata con il Napoli il terzino rossonero va sempre più verso il club olandese. Infatti il terzino rossonero è in partenza per l’Olanda per formalizzare il suo passaggio al Psv.

Nel frattempo il Milan per sostituire lo svizzero sarebbe sulle tracce di Matias Viña, classe ’97, esterno sinistro del Montevideo.

Foto: Twitter Milan