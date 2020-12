Rodriguez: “La Roma è una squadra forte. Il ritiro? Non piace a nessuno”

Prima della gara con la Roma, l’esterno del Torino, Ricardo Rodriguez, ha parlato del momento in casa granata, dopo il brutto ko con l’Udinese e la panchina di Giampaolo che traballa.

Queste le sue parole a Sky: “C’è gente a cui piace il ritiro, ma credo che ai giocatori non piaccia, nemmeno a me. Tutti i giocatori della Roma sono forti, giocano un bel calcio e hanno vinto tante partite. Sarà una partita importante per noi e proveremo a vincere: sappiamo che è difficile, ma ci proveremo”.

Foto: Sito Torino