Rodriguez al Fenerbahce: sì dalle 19.20, chiusura rapida in quasi due ore e mezza alle condizioni del Milan

Ricardo Rodriguez lascia il Milan per volare al Fenerbahce, confermato quanto anticipato nel tardo pomeriggio. La call-conference che vi abbiamo raccontato (erano le 19.20) ha prodotto la pronosticata fumata bianca per il trasferimento del terzino svizzero in Turchia. La chiusura della trattativa è stata rapida, in quasi due ore e mezza, alle condizioni del Milan: operazione in prestito con obbligo di riscatto da circa 5 milioni di euro. E così Ricardo Rodriguez si appresta ad iniziare la sua avventura al Fenerbahce…

Foto: Twitter ufficiale Milan