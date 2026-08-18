Rodrigo Mora è sbarcato a Roma: ondata di affetto a Ciampino

18/08/2026 | 18:28:26

Rodrigo Mora è atterrato a Roma, a Ciampino, dove inizierà la nuova avventura con il club giallorosso. Circa 400 tifosi hanno accolto il nuovo arrivato dal Porto per questo suo primo giorno a Roma. Un colpo voluto e cercato dal club giallorosso che adesso attende solamente di vederlo in campo quanto prima. Una trattativa che partita la scorso 9 agosto e che è giunta al capolinea con l’effetto sperato.

foto sportitalia