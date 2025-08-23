Porto-Al Ittihad: filo diretto per il baby talento Rodrigo Mora

23/08/2025 | 13:52:02

Un baby talento per l’Al Ittihad. Come anticipato nella notte da Gianluigi Longari, ci sono conferme per il forte interesse del club arabo nei riguardi di Rodrigo Mora, centrocampista offensivo classe 2007. L’Al Ittihad è disponibile a pagare la clausola di circa 70 milioni e ad accontentare Mora con un contratto di spessore. I dialoghi sono in corso con Jorge Mendes e già in questo weekend si potrebbe arrivare a una soluzione definitiva.

