Rodrigo Mora: “Il gioco che propone la Roma è uno dei motivi che mi ha spinto qui. Gasperini è esigente”

17/09/2026 | 19:10:32

Rodrigo Mora ha parlato a Sky Sport:”Penso che la Roma sia un club molto prestigioso e il gioco che propone è un motivo in più per cui ho scelto di venire. Poi avere l’opportunità di giocare la Champions League rappresenta un passo importante per la mia vita. Senza dubbio Gasperini è un allenatore molto esigente nei confronti. Il gol a Lecce? È stato un momento molto emozionante. Mi piace segnare. E segnare il mio primo gol per la Roma è stato importante. Sinceramente non penso al numero dei gol che potrei fare, ma soprattutto ad aiutare la squadra con gol, assist, qualsiasi cosa serva per aiutare la squadra, questa è la cosa fondamentale”.

Foto: sito Roma