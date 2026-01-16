Rodrigo Mendoza, la Lazio, le voci dalla Spagna e la verità

16/01/2026 | 23:35:16

Il talento di Rodrigo Mendoza è fuori discussione, centrocampista di grande qualità dell’Elche, nel mirino dei club più prestigiosi visto che parliamo di un 2005 raffinato. La Lazio lo ha fatto seguire, non ci sono dubbi, e lo ha apprezzato come stanno facendo in giro per l’Europa che conta. Ma con tutto il rispetto per le autorevoli voci spagnole non abbiamo alcun tipo di riscontro sul fatto che la Lazio in queste ore stia pensando di pagare la clausola di 20 milioni. Una mossa non fatta e fin qui neanche preannunciata, quindi siamo fermi e se le cose cambieranno cercheremo di raccontarle. Dopo aver mollato Toth, con il Bournemouth da giorni in pole e ormai al traguardo, ci sono diverse valutazioni in corso. E per il momento Belahyane non si muove.

