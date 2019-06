Rodrigo Becao verso l’Udinese: confermata l’anticipazione brasiliana di 20 giorni fa

Rodrigo Becao verso l’Udinese, una pista brasiliana di 20 giorni fa: lo scorso 15 maggio l’autorevole Uol Esporte aveva svelato come il club friulano fosse molto vicino all’acquisto del difensore classe ’96, aggiungendo come l’affare avesse grandi possibilità di andare in porto già nelle settimane successive. Tutto confermato: l’Udinese ha raggiunto un’intesa di massima per Rodrigo Becao, attualmente in prestito al Cska Mosca (che vanta un’opzione di riscatto) ma di proprietà del Bahia.