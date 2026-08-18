Rodri: “Voglio competere per tutto. Conosco lo spogliatoio perfettamente. Con Flick mi troverò bene”

18/08/2026 | 20:30:49

Rodri, centrocampista del Barcellona, ha parlato ai canali ufficiali del club, presentandosi dopo il trasferimento dal Manchester City.

Le sue parole: “Sono molto felice ed entusiasta di questa nuova fase della mia carriera. È una sfida nuova, un’opportunità per sperimentare cose inedite e provare di nuovo quell’entusiasmo.

Sono qui per competere per tutto, per traguardi importanti come la Champions League. Sono arrivato in un club estremamente ambizioso che si sposa perfettamente con la mia personalità; farò quindi tutto il possibile per contribuire al raggiungimento dei nostri obiettivi stagionali. Entro a far parte di uno spogliatoio che conosco alla perfezione, il che mi aiuterà ad ambientarmi. Ciò che mi preoccupa sono gli scherzi dei primi giorni”.

Il gruppo è guidato da un allenatore eccezionale come Hansi Flick, che ha ricevuto elogi da tutto il mondo del calcio, compreso Rodri: “Sono felice di avere un allenatore che credo darà un grande contributo alla mia carriera. È uno stile che ritengo piuttosto diverso da quelli che ho conosciuto in precedenza; sarà quindi un’esperienza arricchente che mi aiuterà a crescere come giocatore.”

Rodri è apparso visibilmente entusiasta durante la presentazione e ha concluso con un messaggio carico di entusiasmo per i *culers*: “È un piacere essere al Barça. Darò il 100% di me stesso”, ha dichiarato il nuovo acquisto, felicissimo di indossare i colori blaugrana.

Foto: sito Barcellona