Rodri, via libera di Florentino Perez: inizia la trattativa tra Real e Manchester City

29/07/2026 | 11:30:13

Rodrigo Hernández (30 anni) è l’obiettivo numero uno del Real Madrid dopo aver strappato Yan Diomande al PSG e aver così avviato la trattativa per il trasferimento dell’ivoriano. Il centrocampista spagnolo, MVP dei Mondiali, è in scadenza di contratto con il Manchester City nel 2027 e desidera tornare in Spagna. Florentino Perez ha dato per la prima volta il via libera a trattare l’arrivo del regista, dopo mesi di colloqui a porte chiuse. Tuttavia, il club madrileno non metterà sul piatto cifre superiori ai 50-60 milioni di euro, ma Rodri è il grande obiettivo dei Blancos.

Foto: Instagram Spagna

