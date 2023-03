Rodri su Haaland: “Si prende molta cura di sé. È fatto di un materiale diverso, è una roccia”

Il mediano spagnolo del Manchester City, Rodri, ha parlato del compagno di squadra Erling Haaland in un’intervista al programma El Larguero su Cadena SER. Alcune parole del centrocampista: “Haaland si prende molta cura di sé, sta tutto il giorno con la massaggiatrice. È fatto di un materiale diverso, è una roccia, un vichingo. Speriamo che la sua ferita non sia niente. Sta segnando un numero impressionante di gol ed è il suo primo anno e si sta adattando. Ha margini di miglioramento all’interno dei concetti che gestiamo al Manchester City, e anche così i numeri che ha sono incredibili. Haaland è nel posto migliore per crescere, anche se molti non la pensano così. Real Madrid? Beh, tutti lo vogliono nella loro squadra e ora vogliamo tenerlo”.

Foto: Instagram Manchester City